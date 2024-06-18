Adana'da yangın faciası: Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Adana’da bir apartmanda çıkan yangında 27 yaşındaki Faslı Meryem El Makrum ve bir yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış öldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Adana’da bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında Meryem El Makrum ve bir yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış öldü.
Yangında Makrum’um birlikte yaşadığı C.B. ise yaralandı.
Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının CYB-1 A blok 2’inci katındaki dairede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada dairedeki C.B. ile birlikte yaşadığı Fas asıllı Meryem El Makrum ve çocukları Mehmet Emin Barış mahsur kaldı.
Çiftin komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarılan Meryem El Makrum ve Mehmet Emin Barış’ın öldüğü belirlendi.
Yaralanan C.B. ise ambulansla Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi’ne götürüldü.
Olay yerin inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.