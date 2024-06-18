Adana'da yangın faciası: Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Adana’da bir apartmanda çıkan yangında 27 yaşındaki Faslı Meryem El Makrum ve bir yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış öldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Güncel 18.06.2024 08:56 Giriş: 18.06.2024 08:56

Güncelleme: 18.06.2024 08:59 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA