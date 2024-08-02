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Adana'da yangınına müdahale eden helikopter suya düştü: Mürettebat yüzerek kurtuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale sırasında baraj gölünden su alırken göle düşen helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi. Helikopteri kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Güncel
  • 02.08.2024 17:08
  • Giriş: 02.08.2024 17:08
  • Güncelleme: 02.08.2024 17:14
Kaynak: AA-DHA
Adana'da yangınına müdahale eden helikopter suya düştü: Mürettebat yüzerek kurtuldu
Fotoğraf: AA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin yüzerek kurtulduğunu bildirdi.

Köşger, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" dedi.

Helikopteri kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi

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