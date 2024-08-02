Adana'da yangınına müdahale eden helikopter suya düştü: Mürettebat yüzerek kurtuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale sırasında baraj gölünden su alırken göle düşen helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi. Helikopteri kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin yüzerek kurtulduğunu bildirdi.
Köşger, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.
Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" dedi.
Helikopteri kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi