Adana'da yarışan 2 motosikletlinin kazası kamerada

Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
ADANA'da yarış sırasında kontrolden çıkan 2 motosiklet, çarpışıp devrildi. 2 motosikletli yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden 2 sürücü, ön tekerleklerini kaldırdıkları motosikletlerle yarışmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan 2 motosiklet, çarpışıp devrildi. Yola savrulan sürücüler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,(DHA)

