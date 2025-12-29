Adana'da 'yasa dışı tıbbi müdahalede' iddiası: 3 kişi gözaltına alındı
Adana’da yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları öne sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İki adreste yapılan aramalarda binlerce ilaç ve çok sayıda tıbbi cihaz ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde 4 bin 655 ilaç ve 1470 tıbbi cihaz ele geçirildi.
Polis ekipleri, ikametlere gelen kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.