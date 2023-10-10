Adana'da yayaya ve minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hazar Sağır (23) idaresindeki motosiklet, Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen M.S'ye çarptı.
Kontrolünü kaybeden Sağır, daha sonra V.Y. idaresindeki minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan M.S. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağır'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu2na kaldırıldı.