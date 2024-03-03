Adana'da yol kenarındaki latalara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da motosikletiyle yol kenarındaki istiflenmiş latalara çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Çiftçi plakası henüz belirlenemeyen motosikletle merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi, Levent Caddesi'nde yol kenarında istiflenmiş latalara çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Hasan Çiftçi'nin öldüğünü tespit etti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.