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Adana'da yolcu minibüsü devrildi; 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 12:23
  • Giriş: 08.01.2024 12:23
  • Güncelleme: 08.01.2024 12:23
Kaynak: DHA
Adana'da yolcu minibüsü devrildi; 8 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 10.30 saatlerinde Adana-Kozan yolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Umut E. yönetimindeki 01 U 0427 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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