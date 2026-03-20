Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 23 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde Ankara-Osmaniye seferini yapan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

  • 20.03.2026 07:32
  • Giriş: 20.03.2026 07:32
  • Güncelleme: 20.03.2026 09:21
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 23 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

