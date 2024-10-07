Adana'da yolda el bombası bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu, polis olayla ilgili araştırma başlattı.
Kaynak: AA
Adana'da kent meydanına yakın bir noktadaki yolda el bombası bulundu.
Sucuzade Mahallesi'ndeki Kent Meydanı yakınındaki yolda, yurttaşlar park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.
Bunun üzerine yurttaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.
Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı.
Ekipler, bulunan el bombasıyla ilgili araştırma başlattı.