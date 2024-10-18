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Adana'da, yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı kamerada

Adana'da yolda yürüyen 2 kişi, motosikletteki 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Kimsenin yaralanmadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 23:00
  • Giriş: 18.10.2024 23:00
  • Güncelleme: 18.10.2024 23:11
Kaynak: DHA
Adana'da, yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı kamerada

Olay, Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi'nde meydan geldi. Yolda yürüyen 2 kişi, motosikletli olan kimliği belirsiz 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan 2 kişiye kurşun isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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