Adana'da, yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı kamerada

Olay, Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi'nde meydan geldi. Yolda yürüyen 2 kişi, motosikletli olan kimliği belirsiz 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan 2 kişiye kurşun isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.