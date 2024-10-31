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Adana'da zeytin ağacına saklanmış 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 31.10.2024 23:17
  • Giriş: 31.10.2024 23:17
  • Güncelleme: 31.10.2024 23:17
Kaynak: AA
Adana'da zeytin ağacına saklanmış 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güneri Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evin bahçesindeki zeytin ağacının dalına konmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Polis, ev sahibi şüpheli O.K'yı gözaltına aldı.

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