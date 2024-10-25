Adana'da zihinsel engelli 'çocuğa cinsel istismar': Mahalle bekçisi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli C.İ.'ye (17) 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan mahalle bekçisi Mehmet Can D. (36), yargılandığı davada tutuklandı.

İlçede yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli C.İ, annesi H.İ'ye 2022 yılında, 15 yaşındayken mahalle bekçisi Mehmet Can D. ile 2 bekçinin cinsel istismarına uğradığını söyledi.

C.İ, daha sonra Mehmet Can D'nin para karşılığı başkalarıyla da cinsel ilişkiye zorladığını ifade etti. Aile, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu, ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

C.İ. daha sonra koruma altına alınarak yurda yerleştirildi.

TANIKLAR, İSTİSMAR ŞİKAYETLERİNİ ANLATTI

Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Can D. ile diğer 2 bekçi hakkında temmuz ayında iddianame hazırlanarak Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Görülen davada tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada 7 bekçi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, sanık bekçinin istismarına yönelik şikayetleri vatandaşlardan duyduklarını anlattı.

Mahkeme heyeti, bekçi Mehmet Can D'nin kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Karar duruşması, aralık ayında görülecek.