Adana'da zincirleme trafik kazası: 2'i ağır 6 yaralı

Adana'da otoyolda 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mevkiinde otoyolda 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücüler olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'si ağır 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.