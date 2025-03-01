Adana'da zincirleme trafik kazası; 2 yaralı

ADANA'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 AUT 646 plakalı cip, ışıkta bekleyen 01 PB 877 plakalı otomobile, bu otomobil de hemen önündeki 01 DIM 92 plakalı cipe çarptı. Kazaya neden olan 01 AUT 646 plakalı cip elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Haber-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)