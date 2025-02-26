Adana'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında inceleme sürüyor

Adana'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21-24 Şubat'ta kent genelinde hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 derecenin altına düşmesinin bazı tarım alanlarında don kaynaklı zarara neden olduğu belirtildi.

Sahadaki gözlem ve ön tespit çalışmalarının 400 kişilik ekiple sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan çalışmalar neticesinde erkenci nektarin, şeftali, erik ve narenciye alanlarında, marul, ıspanak, bakla, patates, soğan, örtü altı karpuz, domates, muz, ejder meyvesi, avokado ve salatalık yetiştirilen alanlarda don kaynaklı zarar oluştuğu tespit edildi. Buğday ve arpa gibi kışlık tahıl ekili alanlarda yapılan ön tespitte ise herhangi bir zarar görülmedi."