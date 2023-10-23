Adana'daki cinayetle ilgili 3 sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Müslüm T. ile haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T, taraf avukatları ve müşteki Halit Doğan katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Müslüm T, maktul Şeyhmus Doğan'ın (43) oğlu Halit Doğan ile yaklaşık 10 yıldır ticaret yaptığını ve aralarında önceye dayalı husumet olmadığını belirtti.

Olay günü 10 bin lira alacağı olduğu gerekçesiyle Halit Doğan'ı aradığını belirten sanık Müslüm T, savunmasına şöyle devam etti:

"Telefonda kendisi bana küfretti. Bana hitaben 'Erkeksen bizim mahallemize gel paranı alabiliyorsan al.' dedi. Ben de sinirlenip Halit Doğan'ın mahalledeki evine gittim. Sinirim yatışsın diye yanımdaki tabanca ile Halit Doğan'ın aracına bir el ateş ettim. Arabada Halit'in olmadığını görünce bilerek ateş ettim. Sonra mahalleden ayrılırken tekrar Halit beni aradı ve küfretmeye devam etti. Ben de aracımla yoldan dönüp yine Halit Doğan'ın evine gittim. Evlerinin önüne geldiğimde kalabalık bir grup üzerime doğru saldırdı. Ben de hedef gözetmeden onlara doğru ateş ettim. Daha sonra aracıma binip olay yerinden kaçtım. Ben kurşunun maktul Şeyhmus Doğan'a isabet ettiğini bile bilmiyordum. Kasıtlı olarak maktulü öldürmedim. Pişmanım."

Savunması alınan diğer sanıklar Esmer T. ile Mustafa T. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Müşteki Halit Doğan ise sanık Müslüm T'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Müslüm T. telefonda bana kendisi küfretti. Ayrıca bana hitaben 'Mahallenize geliyoruz.' dedi. Müslüm T. olay yerinde bizzat babam Şeyhmus Doğan'ı hedef alarak ateş etti. Hatta sanık ateş etmeden önce babam elini kaldırıp 'Müslüm yapma oğlum.' dedi. Sanıklardan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, tanıkların sonraki duruşmada dinlenmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

İddianame

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de, Şeyhmus Doğan'ın başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile adli kontrol tedbirinde bulunan tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8 yıla kadar, Esmer T'nin, kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve maktulün kardeşi M. Doğan'a bıçakla saldırdığı gerekçesiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istenmişti.