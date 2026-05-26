Adana'daki hırsızlık zanlısı yakalandı

Adana'da kaskını çıkararak bindiği minibüsteki kameradan kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 26.05.2026 10:45
  • Güncelleme: 26.05.2026 10:52
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, kaskını çıkarıp bindiği minibüsteki kameradan kimliğinin tespit edilmesiyle yakalandı.

Toros Mahallesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına 5 Mayıs'ta kapısını zorlayarak giren zanlı, 4 cep telefonu, 4 taşınabilir şarj cihazı, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin lira çaldı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yüzünü kaskla gizleyen zanlının olaydan sonra yolcu minibüsüyle bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Minibüsün içindeki kameranın kaydını inceleyen ekipler, araca binerken kaskını çıkaran zanlının Yusuf T. olduğunu tespit etti.

Zanlıyı gözaltına alan ekipler, çalınan ürünleri bulup sahibine ulaştırdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

