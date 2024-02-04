Adana'daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan ve bir iş yerinin kepengine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Plakası öğrenilemeyen motosikletle Süleyman Vahit Caddesi'nde seyreden Yasin Kılıç'ın (18) önüne bir kamyonet çıktı.

Kamyonete çarpmamak için manevra yapan Kılıç'ın kullandığı motosiklet, bir iş yerinin kepengine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.