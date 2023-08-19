Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA-DHA
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdüğü belirtildi.
Yangına 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı kullanıldı.