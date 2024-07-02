Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve yakınlardaki bahçe ile ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki Örendere Mahallesi'nde saat 11.30 sularında yangın çıkan yangın, 2,5 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

Yaklaşık 35 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilen yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.

Buğday tarlasındaki anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki bahçeye ve ormana sıçramıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter, 4 uçak, 4 hizmet aracı ve 1 TIR su tankı ile çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplere vatandaşlar da destek verdi.