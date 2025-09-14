Giriş / Abone Ol
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Güncel
  • 14.09.2025 13:08
  • Giriş: 14.09.2025 13:08
  • Güncelleme: 14.09.2025 21:22
Kaynak: Ajanslar
Fotoğraf: İHA

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Belenköy Mahallesi Kahveci Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

