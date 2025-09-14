Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Ajanslar
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Belenköy Mahallesi Kahveci Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.