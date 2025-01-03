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Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2025 08:13
  • Giriş: 03.01.2025 08:13
  • Güncelleme: 03.01.2025 08:13
Kaynak: AA
Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış M. (25) idaresindeki 01 ABY 581 plakalı otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlara ardından park halindeki 34 FMT 950 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Barış M. ile yanındaki Hüseyin Ö. (32) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Barış M. buradaki tedavisinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

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