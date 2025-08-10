Adana'dan Silivri'ye 1200 kilometrelik 'Özgürlük Yürüyüşü' başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Örgütü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer tutuklu bulunan belediye başkanlarına destek vermek amacıyla “Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü” başlattı.

Yürüyüş, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde tutulan Adalet Nöbeti noktasında düzenlenen basın açıklamasının ardından başladı. CHP Adana Gençlik Örgütü’nden 10 kişi Adana’dan Silivri’ye kadar yürüyecek.

Yürüyüşün başlangıç noktasında düzenlenen basın açıklamasına CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Cem Aydın, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Gençlik Kolları MYK Üyeleri Armağan Baran Özmetin ve Şahin Gümüş, CHP Adana il yönetimi, CHP merkez ilçe başkanları, CHP kadın ve gençlik örgütleri, CHP’li meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşü; Adana Gençlik Örgütü’nden Yusuf Türkeş, Serhat Toprakaltı, Sezgin Doğantimur, Ferhat Harnupoğlu, Ensari Atlı, Ali Bülbül, Ulaş Atış, Toprak Kolukırık, Ahmet Dayanan ve Emre Tel gerçekleştirecek. Ortalama 1200 kilometre olan yolun, 35-40 gün aralığında tamamlanması bekleniyor.

Yürüyüşü gerçekleştirecek olan Adana Gençlik Örgütü üyelerinin yaptığı açıklamada; "Yoldaşlarımız her adımını, Zeydan Başkanımız başta olmak üzere tutsak edilen diğer belediye başkanlarımızın özgürlüğü için atacaktır. Bu sadece bir yürüyüş değil; bu bir çağrıdır. Gençlerin bin bir zorlukla girdiği üniversite sınavlarının önüne sahte diplomalarla geçenlere karşı, liyakatsiz atamalara karşı, ÖSYM’nin sorularını çalanlara ve çaldıranlara karşı, adalete, eşitliğe, özgürlüğe ve onurlu bir geleceğe çağrıdır. Bütün Türkiye bilmelidir ki; biz umudumuzu asla yitirmiyoruz. Ekrem Başkan’ın da Zeydan Başkan’ın da kurduğu güzel ve aydınlık Türkiye hayaline sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı ses yükseltiyoruz. Gençliğin iradesi, halkın gücüyle adaletin peşinden koşuyor. Gençler; Adana'dan Silivri’ye, Adalet için yola çıkıyor, kurtuluş meşalesini 01’den yakıyor" denildi.

MÜZEYYEN ŞEVKİN: GENÇERİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM

Özgürlük Yürüyüşüne destek veren CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, şunları söyledi: "Bugün burada bir hukuksuzluğa karşı duruş göstermek üzere gençlik kolları başkanlarımızın Silivri'ye başlatacakları yürüyüşle ilgili destek vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Onların teker teker alnından öpmek istiyorum. Atatürk'ün emanet etmiş olduğu gençlere ‘Ey Türk gençliği birinci vazifen’ diyerek başlattığı o Gençliğe Hitabesindeki görevine layıkıyla sahip çıkan sevgili kardeşlerim hepinizin yolu açık olsun, hepinizin alnından öpüyorum."

ORHAN SÜMER: DAYANIŞMAYI BÜYÜTEREK DEVAM ETTİRECEĞİZ

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, haksızlığa karşı dayanışmanın büyüyeceğine vurgu yaptı. Sümer, şunları ifade etti: "Adana her zaman ilklerin şehri olduğunu göstermiştir. Anlamlı mücadelemize destek veren tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hiçbir etki ve dayatma olmadan kendi aldıkları bir karar. Bize de düşen görev gençlerimizin bu aldığı kararın yanında olmak ve sonuna kadar destek vermek. Gençlerimizi bu konuda tebrik ederim. Hep beraber diyorum ki bu dayanışmayı büyüterek devam ettireceğiz."

CEM AYDIN: "BU YÜRÜYÜŞÜN YOLU, MÜCADELE YOLUDUR"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ise şunları söyledi: