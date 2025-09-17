"Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü" tamamlandı: Gücünü milletten alanlar kazanır!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Örgütü, başta görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP'li diğer tutuklu belediye başkanlarına destek vermek amacıyla başlattığı "Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü"nü tamamladı.

CHP'li gençleri, yürüyüşlerinin 40. gününde Silivri'de CHP Geneş Başkanı Özgür Özel karşıladı.

Burada açıklama yapan gençler, "Bizim başkanlarımız yargılanamaz değiller, ama hiçbir somut delile dayanmayan suçlamalarla hapiste tutulmaları kabul edilebilir değildir" dedi. Gençler, yargılama süreçlerinin tutuksuz şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"BAŞKANLARIMIZIN HALKTAN GÖRDÜĞÜ DESTEĞİN İKTİDARI KORKUTTUĞU ORTADA"

Gençler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar ve İsranbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere Hukuksuzca tutuklanan ve görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarımız için adalet ve özgürlük talebimizi dile getirdik. Zorlu bir yolculuktu. Güneşin altında, yağmurun altında bazen aç bazen yorgun ama bir an bile yılmadık çünkü haklıydık.Çünkü yanımızda halkımız vardı. bu destek bize güç verdi, umudumuzu diri tuttu. bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, yolumuzun her adımında bizlere güç katan Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Gençlik Kolları genel başkanımız Cem Aydın'a ve destekleriyle omuz omuza duran herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bizim başkanlarımız yargılanamaz değildir ama halkın iradesi yok sayılarak içi boş iddialarla hiçbir somut delil olmadan özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları hukuk devleti normlarına ağır bir darbedir. Bu davaların siyaseten kurgulandığı Belediye başkanlarımızın halktan gördüğü büyük desteğin iktidarı korkuttuğu apaçık ortadadır.Adana'nın her sokağından yükselen bir sesi sizlere tekrar iletmek istiyoruz. Adana gibi Başkan Zeydan Karalar'ın Silivri zindanlarında tutulması kabul edilemez.

"HAK, HUKUK, ADALET MÜCADELEMİZİ BİTİRMEDİK"

Biz istiyoruz ki Sayın Zeydan Karalar'ın halkına hizmet etmesinin önü açılsın ve yargı süreci tutuksuz devam etsin.Yargılama Adana'da yapılsın. Tutuklanan tüm belediye başkanlarımız bu ülke için çalışan, üreten, halkına hizmet eden başarılı insanlardır. bizim tek talebimiz nettir; başkanlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalı ve halkın iradesi bir an önce yeniden tecelli etmelidir.

Sayın Genel Başkanım Ankara'da yürüyüş rekorunu Adanalı gençler kırdı cümleniz bizleri çok gururlandırdı. Biz yürüyüş rekoru kırdık. Sizin öncülüğünüzle de oy rekoru kıracağız. Biz yürüyüşümüzü tamamladık ama hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelemizi bitirmedik, bitirmeyeceğiz. başkanlarımız özgürleşene, adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Her platformda her meydanda her koşulda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz bir gün mutlaka adalet bu topraklara geri dönecek."

ÖZGÜR ÖZEL: YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ TARİHİNDE YERİNİ ALACAK

CHP lideri Özel de yürüyüşün dünya siyaset tarihine geçecek bir yürüyüş olduğunu kaydetti. Özel, "Günü geldiğinde, şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında hukukun nasıl eğilip büküldüğü görülecek, iddianame tarihin çöpüne atılacaksa burada gençler tarafından okunan basın bildirisi de Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak" ifadelerini kullandı.

"Gücünü milletten alanlar kazanır" diyen Özel, gençlerin cezaevi önünde yaptığı açıklama metni ve yürüyüşte giydikleri tişörtlerin CHP Müzesi’ne kaldırılacağını belirtti.

Zeydan Karalar’ın ailesi ve Adana örgütüyle birlikte cezaevi önünde olduğunu belirten. Özel, "Onlar buraya ağlamaya sızlamaya değil, tarihe geçmeye geldiler" dedi.

"MÜREKKEPTEN İBARET ADAMLAR YENİLECEKLER"

Özel, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Gücünü Cumhurbaşkanından, gücünü hukuksuzca atandığı bir kararnameden gücünü hasbelkader emrinde olan adli kolluktan, polisten, jandarmadan alan birinin karşısına gücünü milletten, halktan Adana'dan alanlar kazanır. Çünkü bunların alnında ter var. Oysa senin atamanda Cumhurbaşkanının dolma kaleminden çıkan mürekkeplisin sen. Hukuksuzca siyasi bir görevden sonra başsavcılığa atandığın için de hükümsüzsün sen. O mürekkepten ibaret adamlar bu gençlerin alın terine ve annelerin gözyaşlarına yenilecekler. Bunu böyle bilsin. Burada Zeydan Karalar'ın 10 kardeşler biri içeride 7 tanesi burada. Bir kardeşi burada. İkisi rahatsız. İkisi rahatsız Adana'da hasta yattıkları için yaşlarından sağlıklarından dolayı gelemediler. Zeydan Başkan'ın 7 kardeşi burada. Adana il başkanımız burada. Kadın Kolları gençlik kollarıyla. Adana'nın ilçe örgütleri burada. Onlar buraya Silivri'ye ağlamaya sızlamaya değil tarihe geçmeye geldiler. Ne Zeydan Karalar'ın bileği bükülebilir ne Kadir Haydar'ın ne Oya Tekin'in. Ama herkes şunu bilsin ki Adanalılar kendilerine iyilik yapanı hiç unutmazlar ama kötülük yapanı da affetmezler. Adana bunun hesabını bunlardan soracak. O günleri hep beraber göreceğiz. Ben genç arkadaşlarımın ayrı ayrı alınlarından öpüyorum."