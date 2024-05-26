Adana Demirspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 6-2 mağlup olan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Son haftalarda skoru alamadık ama ligi bitirdik." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maçı daha farklı bir skorla bitirmek istediklerini belirtti.

Ellerindeki olanakları en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, süre almayan, az süre alan, oynamayan oyuncuların bu maçta şans bulduğunu, bunun en büyük nedenlerinden birinin de sakat ve cezalı futbolcuların varlığı olduğunu dile getirdi.

Bu yıl en önemli hedeflerden birinin tehlike bölgesine girilmemesi olduğunu belirten Karaman, şunları söyledi:

"Ben buraya geldiğimde başkanımız ve yönetim kurulu ile yapmış olduğum toplantıda 'bizim takım tehlikeli bölgeye girmesin. İlk 10-12 içerisinde yer alsın. Bu sene bizim için yeterli' diye konuştuk. Dolayısıyla bu, Adana Demirspor camiası için bir başarı değil. Avrupa'da ismini duyuran bir takım izlenimini bırakmışız. Taraftar buna alışık. Ama bütün bunlara rağmen Demirspor taraftarına da bir parantez açmamız ve onlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Emekçi bir taraftar var, cefakar bir taraftar var. Belki son haftalarda skoru alamadık ama ligi bitirdik."

Karaman, görevden ayrılacağına dair sosyal medyada paylaşımlar olduğunun belirtilmesi üzerine, "Yönetim, sportif direktörümüz, başkanımız ile görüşmeleri yaptık. Konuyla ilgili de açıklamanın kulüp tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Atan: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, küme düşen İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrükspor ve MKE Ankaragücü'ne önümüzdeki sezon başarı diledi, şampiyon Galatasaray'ı ve teknik direktör Okan Buruk ile mücadeleyi son dakikaya kadar sürdüren Fenerbahçe ve teknik direktör İsmail Kartal'ı tebrik etti.

Ligin 13. haftasında sondan 4'üncü sırada yer aldıklarını, bugün ligi en yakın rakiplerinin 5 puan önünde 4'üncü sırada tamamladıklarını aktaran Atan, şunları dile getirdi:

"Belki sezon boyunca olduğu gibi çok konuşulmayacak oyuncularım ve kulübüm. Olimpik Lyon aynı başarıyı gösterdi belki de bizden daha çok değer gördü bir Avrupa takımı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Öncelikle kendi ekibime, malzeme ekibine, sağlık ekibine, restorandakilere ve diğer görevli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra oyuncularıma, yönetim kuruluma ve başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş maçından sonra dizlerimizin üzerine çökmüştük. Oradan bir el uzandı ve bizi yukarıya doğru çekti. Tekrar dik durmamızı sağladı. Başkanım ve yönetim kurulunun yapmış olduğu desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Zaten o günden sonra çok yüksek galibiyet oranınlı, puan ortalamalı bir sezon geçirdik. "

Atan, Konferans Ligi'nde eleme maçlarına çok ciddi bir şekilde hazırlanmak istediklerini belirterek, "Hedeflerimiz seneye de devam edecek. Rekabetçi bir takım, daha genç, daha dinamik bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunu bu yaz döneminde büyük bir ölçüde başarabiliriz." diye konuştu.