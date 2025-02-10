Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanı Bedirhan Durak istifa etti.

İstifa kararı, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmada konuk ekibin sahadan çekilmesinin ardından geldi.

Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

ADANA DEMİRSPOR'UN MAÇTAN ÇEKİLMESİ

Dün (9 Şubat Pazar) oynanan Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelmiş, maç 1-0 sarı kırmızılıların lehineyken, Adana Demirspor 34'üncü dakikada maçtan çekilmişti.

Çekilme gerekçesinin ise Galatasaraylı futbolcu Mertens'e verilen penaltı kararı olduğu belirtildi.

Karşılaşma, hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. İki takım da sahadan ayrıldı. Maçla ilgili karar TFF’den gelecek.