Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın Başkanı Hüseyin Yücel, mağlubiyetten dolayı camiadan özür diledi.

Yücel, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Demirsporlu oyuncu Maestro'nun kardeşinin vefat etmesi nedeniyle oyuncuya ve Adana Demirspor'a başsağlığı diledi.

"Yendikten sonra konuşmak çok kolay." diyen Yücel, şöyle devam etti:

"Bu tip utanç verici maçtan sonra özellikle ben, camiamızın karşısına geçmek istedim. Öncelikle kendi şahsım adına, tüm camiam adına, kulübüm adına ne derseniz deyin artık son derece üzgünüz. Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkesten, tüm taraftarlarımızdan en içten özürlerimi iletiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların bir dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor."

- "Sorumlularının hepsinin hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim"

Yücel, ocak ayında gereken her şeyin yapılacağını belirterek, taraftarın müsterih olmasını isteyerek, "Diğer taraftan bu camianın, bu takımın maddi, manevi, idari, sportif anlamda bugünlerde bu halde olmasının sorumlularının hepsinin hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim. Kimse merak etmesin. Sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadım, yine kaçmıyorum." dedi.

- "En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş diyorum"

Yarın bir programa katılacağını kaydeden Yücel, şunları söyledi:

"İstediğiniz soruları sorun, istediğiniz hesabı sorun. Milyonda bir hesap vermem gerekiyorsa milyonda biri veririm. Yüzde 100 bunun sorumlusu ben isem yüzde 100'ünü veririm. Eğer bizler bu noktaya taşıdıysak bu takımı, hesabını vermeden öyle kolay kolay bir yere gitmek yok. Ben yine söylüyorum. Ben buradayım, hiçbir yere de kaçmadım, kaçmıyorum. 'En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş' diyorum. Tekrar tüm camiaya en derin özürlerimi iletiyorum. İnşallah kabul görür. Haklarını helal etsinler."