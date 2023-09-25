Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Y. Adana Demirspor- Beşiktaş karşılaşması her iki kulübün de Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Adana Demirspor, 27 Eylül Çarşamba günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayana takım, taktik ve şut çalışması ile hazırlıkları ile devam etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bugün gerçekleştirilen antrenmanı yerinde takip etti. Sancak, bazı oyuncularla sohbet etti.