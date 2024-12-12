Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik çalıştı.
Yeni Adana Stadı'nda 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.