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Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 17:01
  • Giriş: 12.12.2024 17:01
  • Güncelleme: 12.12.2024 17:01
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik çalıştı.

Yeni Adana Stadı'nda 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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