Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: İHA
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Çaykur Rizespor ile Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.