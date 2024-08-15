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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 10:17
  • Giriş: 15.08.2024 10:17
  • Güncelleme: 15.08.2024 10:17
Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Çaykur Rizespor ile Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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