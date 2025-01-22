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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 12:51
  • Giriş: 22.01.2025 12:51
  • Güncelleme: 22.01.2025 12:52
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

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