Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.
Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.