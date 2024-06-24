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Adana Demirspor'da İkinci Başkan Metin Korkmaz görevinden istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ikinci başkanlığını yürüten Metin Korkmaz görevinden istifa etti.

Ajans Haberleri
  • 24.06.2024 09:18
  • Giriş: 24.06.2024 09:18
  • Güncelleme: 24.06.2024 09:18
Kaynak: AA
Adana Demirspor'da İkinci Başkan Metin Korkmaz görevinden istifa etti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İkinci Başkan Metin Korkmaz'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Murat Sancak tarafından istifanın kabul edildiğine yer verilen açıklamada, "Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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