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Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi 10 maç sürdü

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor
  • 28.01.2025 09:31
  • Giriş: 28.01.2025 09:31
  • Güncelleme: 28.01.2025 09:35
Kaynak: Spor Servisi
Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi 10 maç sürdü
Fotoğraf: AA

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

TAKIMIN BAŞINDA 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'a imza atan Mustafa Dalcı, 10 maçta takımının başında sahaya çıktı.

Dalcı bu maçlarda üç galibiyet ve yedi beraberlik elde etti. Bu galibiyetlerin ikisi ligde, biri Türkiye Kupası'nda geldi.

Süper Lig'de geride kalan 21 haftada Adana Demirspor topladığı beş puanla son sırada yer alıyor.

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