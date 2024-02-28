Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00’da Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.