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Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 17.01.2025 18:07
  • Giriş: 17.01.2025 18:07
  • Güncelleme: 17.01.2025 18:07
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Mavi-lacivertliler, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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