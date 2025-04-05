Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, dün oynanan Bellona Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular da dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

ikas Eyüpspor ile Adana Demirspor, ligin 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.