Adana Demirspor ile Fenerbahçe 39. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Yeni Adana Stadyumu’nda Adana Demirspor ile oynayacak. Ligde sarı-lacivertliler, 11 maçta 10 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak topladığı 30 puanla lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Adana ekibi ise 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 21 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde 39. randevu

Adana Demirspor ile Fenerbahçe ligde bugüne kadar 38. kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe’nin 76 golüne, Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi.

İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023’te Adana’da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.



Ligin en golcü takımı

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı yarışında Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.



Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 5 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor’u mağlup eden Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı 11 maçın 7’sinde de rakiplerine gol izni vermedi.



Adana Demir sahasında zirvede

Bu sezon iç sahada 6 kez mücadele eden Adana Demirspor, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde topladığı 21 puanın 18’ini evinde alan Adan ekibi, deplasmanda ise galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler sahasında 17 golle, iç sahada Fenerbahçe’nin (20) ardından en golcü ikinci takım olarak yer alıyor.



Trabzonspor ile oynanan lig maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Adana Demirspor ile oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ligde 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, ceza sınırında bulunuyor. Samuel, Adana Demir ile oynanacak mücadelede kart görmesi halinde 13. hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.



Son haftalarda özellikle savunma hattında üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe’de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz’in yanı sıra Joshua King ve Mert Hakan Yandaş’ın da tedavileri devam ediyor. Sakatlığını atlatarak bireysel antrenmanlara başlayan Fred’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.



Halil Umut Meler düdük çalacak

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.