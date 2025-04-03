Adana Demirspor ile Kayserispor 14. randevuda

Kayserispor ile Adana Demirspor ile Süper Lig tarihinde 14. kez karşılaşacak. Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan Kayseri ekibi, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında siftah yapmak istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor, yarın saat 20.00’de Adana Demirspor’a konuk olacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Kayserispor 2 kez kazanırken, Adana Demirspor ise 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 8 maç da berabere bitti. Adana ekibi 13 gol atarken Kayserispor ise 11 gol attı. İki takım arasında Adana’da oynanan 6 maçta 3 kez Adana Demirspor kazanırken 3 maç da berabere bitti.





