Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana Demirspor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 13:57
  • Giriş: 24.08.2024 13:57
  • Güncelleme: 24.08.2024 13:57
Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken, çift kale maçla sona erdi. Adana Demirspor, karşılaşma için bugün İstanbul’a gidecek.

BirGün'e Abone Ol