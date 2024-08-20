Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde sürdüren Adana Demirspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Isınma etabı ile başlayan antrenman, ardından kuvvet ve ağırlık çalışması ile devam etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımda, "Günün ilk antrenmanı tamamlandı" ifadelerine yer verilirken, Kasımpaşa ile Adana Demirspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.