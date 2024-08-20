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Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 21:24
  • Giriş: 20.08.2024 21:24
  • Güncelleme: 20.08.2024 21:24
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Günü çift antrenmanla geçiren takım, ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Akşam ısınma hareketleriyle başlayan idmanda ise futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalıştı.

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