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Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 11:58
  • Giriş: 24.08.2024 11:58
  • Güncelleme: 24.08.2024 11:59
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Adana Demirspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.

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