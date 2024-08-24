Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Adana Demirspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.