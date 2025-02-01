Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top çalma antrenmanıyla tamamlandı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından mavi-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Adana Demirspor ile Kasımpaşa, yarın saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.