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Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 17:44
  • Giriş: 01.02.2025 17:44
  • Güncelleme: 01.02.2025 17:45
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top çalma antrenmanıyla tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından mavi-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor ile Kasımpaşa, yarın saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

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