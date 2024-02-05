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Adana Demirspor, Kolombiyalı Stiven Mendoza'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 31 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 05.02.2024 23:55
  • Giriş: 05.02.2024 23:55
  • Güncelleme: 05.02.2024 23:56
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Kolombiyalı Stiven Mendoza'yı transfer etti

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "Ailemize 'hoş geldin' diyor, Yukatel Adana Demirspor'umuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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