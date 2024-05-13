Adana Demirspor Nani ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Luis Nani ile yollarını ayırdı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

37 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda Adana Demirspor forması ile 34 maça çıkmış, 4 gol 3 asistlik performans göstermişti.

Manchester United, Sporting Lizbon ve Valencia gibi kulüplerde forma giyen Luis Nani, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Nani, Adana Demirspor'a ise sezon başında transfer olmuştu.