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Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 02.02.2024 16:55
  • Giriş: 02.02.2024 16:55
  • Güncelleme: 02.02.2024 16:55
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler, antrenmanda koordinasyon, pas ve taktik çalıştı.

Adana Demirspor'un yeni transferleri Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu da takımla ilk antrenmanına çıktı.

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