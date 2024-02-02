Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler, antrenmanda koordinasyon, pas ve taktik çalıştı.
Adana Demirspor'un yeni transferleri Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu da takımla ilk antrenmanına çıktı.
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