Adana Demirspor-Pendikspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Pendikspor'u 3-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, "Milli takım arasından sonra bir galibiyet almak, böyle başlamak tabii ki de çok önemliydi bizler için" dedi.

Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle futbolcularıyla gurur duyduğunu belirtti.

Oyuncuların güzel bir performans sergilediğini ifade eden Kluivert, şunları kaydetti:

"Milli takım arasından sonra bir galibiyet almak, böyle başlamak tabii ki de çok önemliydi bizler için. Bu kazandığımız maç da tabii ki de 3-0 net bir skor. Daha fazla da gol atabilirdik ofsaytlar olmasıydı ama oradaki niyetimiz, çalışmalarımız ve bütün toplantılarda konuştuklarımızı sahaya yansıtmak gerçekten keyif verici. Bir dahaki maçları seyredebilmek için de iyi bir hissiyat veriyor takıma. O yüzden bir dahaki maçlara da bunu taşımamız da gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması lazım. Kalitemizi biliyoruz evet ama ayaklarımız her zaman yere basacak ve bütün çalıştıklarımızı antrenmanlarda denediklerimizi sahaya yansıtmaya devam edeceğiz bu şekilde."

- Balotelli'nin transferi

Kluivert, "Mario Balotelli takıma geldi. Ne zaman kadroya girecek?" sorusuna Baotelli'nin gelmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Kluivert, şöyle konuştu:

"Geldiği günden beri öğrendiğim kadarıyla bireysel olarak antrenmanlar yaptı şu ana kadar. Takımla daha yeni yeni çalışmaya başladı ama en hızlı şekilde takıma monte etmeye çalışacağız. Hazırlayacağız ve en iyi haline getireceğiz. Ama tabii ki de kendisi de hazır bir takıma, iyi giden bir takıma geldi. O yüzden tabiri caizse 'ılık suyun içinde buldu' kendini."

- Pendikspor cephesi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçta beklentilerinin farklı olduğunu, istedikleri gibi bir akşam olmadığını söyledi.

Karşılarında kaliteli oyunculardan oluşan bir takım olduğunu ifade eden Özköylü, şunları dile getirdi:

"İlk yarıda maalesef birebir oyunda çok zayıf kaldık. Onların topu almasına, oynamasına, dripling yapmasına, yaptıkları koşulara cevap vermede maalesef eksik kaldık. O dirençsizlik maalesef pozisyonlar yememize, goller yememize neden oldu. 4-2 yakaladığımız pozisyonda doğru tercihi kullansak belki öne geçsek ne değişebilirdi? Ne olabilirdi? Belki motivasyonumuz, direncimiz daha çok artabilirdi. Ama özellikle ilk yarıda golü bulana kadar Adana Demirspor takımı öndeki etkili oyuncularını çok iyi kullandı."

İkinci yarı pozisyonlara girdiklerini anlatan Özköylü, "İyi de pozisyonlarımız var ama maalesef biz değerlendiremedik. Onlar değerlendirdi. Değerlendiren takım maçı kazanmış oldu. Oyuncularımızın ikinci yarıda verdiği tepki iyiydi. Oynadığımız oyun bize göre daha istediğimiz gibiydi. Rakibe sıkıntılı anlar yaşattığımız dakikalar oldu. Pozisyonlar da bulduk ama maalesef son vuruştaki beceri eksikliğimiz veya kalite eksikliğimiz sonucun bugün böyle olmasına sebep oldu." diye konuştu.