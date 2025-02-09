Adana Demirspor sahadan çekildi, maç yarıda kaldı
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin 34. dakikada sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.
Kaynak: iHA
Adana Demirspor, Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçın 33. dakikasında sahadan çekildi.
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı.
Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi.
Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.