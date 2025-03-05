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Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 05.03.2025 18:12
  • Giriş: 05.03.2025 18:12
  • Güncelleme: 05.03.2025 18:12
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda mavi-lacivertliler, kuvvet ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Samsunspor ile Adana Demirspor, 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

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