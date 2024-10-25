Adana Demirspor - Sivasspor: 2-4
SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Sivasspor'a 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-2 yenildi.
1'inci dakikada Adana Demirsporlu İzzet Çelik'in kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunu kaleci Nikolic çeldi.
2'nci dakikada Menig'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Manaj, kaleyi gördü. Kaleci Vedat Karakuş, Manaj'ın vuruşunda topun geçmesine izin vermedi.
13'üncü Adana Demirspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Manev'in kafayla havalandırdığı topla buluşan Yusuf Barası'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
16'ncı dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan atağında ceza sahasına yapılan ortada savunmadan dönen topa dokunan Abdulsamet Burak'ın pasında kale sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Semih Güler'in vuruşuyla top filelere gitti: 2-0.
37'nci dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahasında Yusuf Barası'nin yine yerden vuruşunda top kaleci Nikolic'ten döndü.
38'inci dakikada Sivassporlu Moutoussamy'nin sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisi önünde yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 2-1.
Adana Demirspor ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
61'inci dakikada Sivasssporlu Koita'nın sağ kanatta ceza sahası içinde yerden ortasında penaltı noktası civarında Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.
66'ncı dakikada Sivassporlu Murat Paluli'nin sağ kanatta ceza sahası çizgisinden yerden ortasında penaltı noktası civarında Manaj'ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.
86'ncı dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu sol kanatta önünde bulan Abdulsamet Burak, sol ayakla sert şutunda top kaleci Nikolic'ten oyun alanına geri döndü.
89'uncu dakikada Sivassporlu Balde'nin kullandığı kornerde kale sahası çizgisinde yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4.
Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.
(FOTOĞRAFLI)